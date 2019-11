Accueil Envoyer à un ami Version imprimable C’est parti pour la 3ème édition du Festival Sois Sete Luas !



Sete Sois Sete Luas est de retour à Saint-Paul, plus précisément à Léspas Leconte de Lisle du 19 au 23 novembre 2019. Pour la troisième année consécutive, c’est un véritable éventail des cultures de la Méditerranée, du monde lusophone et créolophone que l’on vous invite à découvrir. Au programme : de la musique traditionnelle du pays basque espagnol et du Cap-Vert, du fado portugais, mais aussi du maloya et d’autres musiques bien d’ici avec de nombreux artistes locaux comme Christine Salem, Harry Perrigone, Gwendoline Absalon, Bernard Joron, Emmanuelle Ivara, Benjam, Kénaelle, Dominique Barret…





L’art sous toutes ses formes



Le festival Sete Sois Sete Luas ce n’est pas que de la musique, la gastronomie sera également à l’honneur avec le chef Victor Basset tout droit venu d’Espagne pour cette troisième édition, l’incontournable food festival s’installera lors de la grande soirée de clôture gratuite en extérieur dans les rues Evariste Parny et adjacentes ! Les arts visuels seront eux aussi sur le devant de la scène avec la réalisation par l’artiste portugais Frédérico Draw d’une fresque géante sur une des façades de Léspas. 7 artistes péï participeront à l’exposition 7 artstreets, leurs oeuvres seront visibles dès le 21 septembre dans le hall de Léspas ainsi que dans les rues environnantes !



Le programme :



Jeudi 21 novembre

18h00 : Vernissage de l’exposition 7 Artstreets portée par l’association Cheminement(s) – Avec Félix Duclassan, Blindoff, Béatrice Neiric, Christiane Fath, Elodie Lebourvellec, Marie Julie et Frédérico Draw.

Dégustation gratuite de tapas préparées par le chef espagnol Victor Basset et le restaurant “Là-bas, Ter La”. En partenariat avec le lycée hôtelier de Plateau Caillou

Découverte et dégustation de vins en partenariat avec “Bouteilles à la mer”

20h00 : Concert de Sara Correia (Portugal Fado) – http://lespas.re/sara-correia/

Vendredi 22 novembre

19h00 : Concert gratuit au Guillaume Saint-Paul (Plateau Noir) – Santo Antao Sete Sois Band (Cap-Vert) avec Gwendoline Absalon

20h00 : Korrontzi à Léspas (Espagne, Pays Basque) – http://lespas.re/korrontzi/

Samedi 23 novembre à partir de 19h

Soirée de clôture gratuite autour de Léspas présentée par Marie Alice Sinaman Santo Antao Sete Sois Band (Cap Vert) + Gwendoline AbsalonFanfaronèr : orchestre en cuivre

L’ambiance Nout Peï avec : Les Soulkpaks dirigés par Alain Techer, Emmanuelle Ivara, Benjam, Bernard Joron, Kénaelle, Dominique Barret.

Opéra participatif avec l’association Résonances

Med-Arab-Jewish-7 Sois Orkestra avec Harry Perigone et Christine Salem (Italie,Maroc, Israël, La Réunion)

