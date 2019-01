C'est parti pour la 36e édition de Miel Vert!

Après l’élection de Miss Plaine des Cafres, le coup d’envoi de la 36e édition de Miel Vert a été donné ce vendredi. Dans la fraîcheur des hauts jusqu’au 13 janvier, "la viande péi" est mise à l’honneur. 650 animaux sont présentés au public: vaches, cabris, moutons, lapins, chevaux, porcs, volailles et les moins communs faucons, paons, sangliers…



Fête foraine et commerciale, marché de produits locaux, conférences, ateliers, carnaval, l’ambiance est également rythmée par les nombreux concerts et spectacles prévus chaque soir. En tête d’affiche cette année, Kendji Girac, Dadju, Waly Dia, Mickaël Pouvin, Kénaëlle et de nombreux artistes locaux.



-----------------------

Tarifs :

- Entrée : 2 euros. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans et pour toute Personne à Mobilité Réduite (PMR) avec 1 accompagnant sur présentation de la carte invalidité.



- Gratuité pour tous le lundi 7 janvier



​- Concert de Kendji Girac le samedi 5 janvier : 10 euros



- Concert de Dadju le mercredi 9 janvier : 10 euros