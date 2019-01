C’est parti pour la 2ème édition de l’Etang en fête !

Venez participer à la deuxième édition de “L’Etang en fête” ! Cet événement se déroulera le samedi 19 janvier à partir de 8h30 au gymnase de Saint-Paul (à côté du collège Antoine Soubou)! Organisée par l’association « Un pas en avant », cette journée sera ponctuée par de multiples animations, entre autres, les « Ze ‘Olympiade » de 9h à 12h, un radio crochet de 14h à 17h et l’élection de Miss mamie 2018.



La remise des récompenses pour le radio crochet et Miss Mamie 2018 commencera à 18h30. Les festivités se clôtureront par un concert : Yoann, Black T, Emmanuelle Ivara, PLL, Cliff Azor, Mederice et Aubin viendront enflammer le plateau artistique. Vien à zot !



Pour tous renseignements, rendez-vous sur la page Facebook aupa974 !