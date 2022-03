C’est parti pour la 24ème Édition du Printemps des Poètes !

Le réseau de Lecture Publique de Saint-Paul organise la 24ème Edition du Printemps des Poètes. Après l’Ardeur, la Beauté, le Courage puis le Désir, cap sur l’Éphémère cette année. Instant suspendu de toute une vie. Ineffable, insaisissable et immuable. L’éphémère laisse pourtant son empreinte sur nos vies.



Ce thème est l’occasion pour les réseaux de lecture publique de la Ville (Médiathèque Leconte-de-LISLE, Médiathèque Michel ADELAÏDE, Bibliothèque de Plateau Caillou, Bibliothèque de Bois-de-Nèfles et Bibliothèque du Guillaume) d’explorer des formes poétiques, des oeuvres, des imaginaires très divers appartenant à des époques variées, parfois très éloignées de nous, parfois toutes proches.



Retrouvez sans plus tarder le programme !