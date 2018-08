C'est parti pour la 20ème édition de la marche de la Mutualité

Cette année, c’est la prévention solaire ainsi que les bénéfices de l’activité physique régulière pour la santé qui seront au cœur de la 20ème Marche de la Mutualité, qui se déroule ce dimanche dans la forêt de l'Etang-Salé.



En France, la recommandation diffusée par le ministère chargé de la santé est de pratiquer l’équivalent de 30 minutes de marche d’intensité modérée à élevée par jour au minimum 5 fois par semaine pour les adultes, et l’équivalent d’au moins 60 minutes par jour pour les enfants et les adolescents.



Au choix, trois parcours de marche de 3, 5 jusqu’à 11 kilomètres seront accessibles aux participants de tous âges. Egalement au programme sportif de la journée : des parcours d’équilibre pour les seniors, des parcours d’activités physiques pour les enfants, de l’accrobranche et de la gym tonique.



Enfin, le village proposera de nombreuses activités ; dépistage du diabète, structures gonflables pour les marmailles, jeux « lontan », centre de massages et conseils de professionnels.



C’est un concert surprise qui clôturera cette journée de prévention. Les inscriptions se font par internet. Une participation de 9 euros par adulte et 5 euros par enfant est demandée. Elle permet de couvrir une petite partie du kit participant qui comprend : un t-shirt, une casquette, un sac et un repas préparé par un traiteur.



Un rendez-vous incontournable depuis 1999



La premier édition de ce rendez-vous devenu incontournable remonte à 1999. Depuis, des milliers de Réunionnais ont participé à La Marche de La Mutualité. Certains d’entre eux ont grandi avec cet événement, marquant leur hiver austral de ce rendez-vous familial et convivial. La Première Marche de La Mutualité s’est tenue en 1999 au cœur du quartier des Camélias. Elle était alors réservée qu’aux seuls salariés et à leurs familles.



Dès 2000, « La Marche » s’est ouverte à tous. Des Camélias au sentier de l’ONF et au Brûlé, « La Marche » s’est délocalisée sur la forêt de L’Étang-Salé en 2009. Bobby en est l’ambassadeur depuis 2008 et a été rejoint dans sa mission de sensibilisation par Maroni et Caroline Devaux en 2017. Depuis 19 ans, « La Marche » a vocation à communiquer avec le plus grand nombre autour d’enjeux de santé publique forts.



La Marche de La Mutualité est le reflet des valeurs qui font l’ADN de La Mutualité de La Réunion : solidarité, générosité et prévention, dans un esprit communautaire et intergénérationnel.



1 million d’euros : c’est le budget que La Mutualité de La Réunion réinvestit chaque année dans des actions de terrain, caritatives et de prévention, au plus près de la population. Une journée de sensibilisation conviviale et festive A chaque nouvelle édition, une nouvelle thématique est mise en avant.