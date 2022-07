C’est parti pour la 10ème édition du Festival Opus Pocus !

Sont à l’honneur pour célébrer cette édition spéciale : les percussions de tous les continents ! Des artistes nationaux et internationaux donneront une exposition très forte à la Ville, comme en témoigne la programmation proposée par l’association organisatrice, NAKIYAVA. De prestigieux artistes viendront rencontrer les talents locaux. Ce maillage culturel s’exprimera dans les Bassins de vie de Saint-Paul. Ainsi, la culture se diffusera au plus près de la population Saint-Pauloise, dans les écoles, auprès des associations et des artistes du territoire.