Communiqué C'est officiel : la 5G est nuisible pour le climat !

Par Vincent Defaud - Publié le Samedi 19 Décembre 2020 à 15:25 | Lu 277 fois

Ce diagnostic n'est pas une surprise pour toutes celles et ceux qui, comme nous, demandaient



Saisi par le Sénat, le Haut conseil pour le climat rappelle que les nouvelles fréquences n'ont fait l'objet d'aucune évaluation environnementale préalable et documente l'impact carbone de la 5G. Celui-ci pourrait s'élever de 2,7 à 6,7 millions de tonnes équivalent CO2 en 2030. Ces émissions de gaz à effet de serre supplémentaires résultent principalement du renouvellement des équipements et terminaux qu'impose le passage à la 5G. Le déploiement de cette technologie aura également de forts impacts sur la consommation d'électricité en France, de l'ordre de 16 à 40 TWh en 2030, soit 5% à 13% de la consommation finale d'électricité du résidentiel et du tertiaire de 2019. Le Haut conseil souligne toutes les incertitudes qui entourent ces calculs qui ne tiennent pas compte des émissions indirectes liées aux effets rebonds.



Dans ses conclusions, le Haut conseil appelle à "évaluer les nouvelles technologies au regard du climat avant de décider" et rappelle qu'"une telle évaluation aurait dû avoir lieu pour la 5G avant de décider d'attribuer les fréquences nécessaires". Il invite à instaurer un ensemble de règles nouvelles pour permettre de "limiter le déploiement" des télécommunications "pour des raisons environnementales" et organiser la sobriété du numérique. Il demande également que les fréquences n'interfèrent pas avec les satellites d'analyses météorologiques, la 5G créant des interférences très problématiques, sur lesquelles l'



Génération Écologie La Réunion salue ce rapport alors que le Président de la République a brandi un "joker" pour refuser le moratoire sur la 5G demandé avec force par la Convention Citoyenne pour le Climat.



Quoiqu'en dise le Président de la République et ses moqueries sur le "retour de la lampe à huile" et le "modèle Amish", l'urgence climatique doit nécessairement impliquer une politique de sobriété numérique.



Localement, Génération Ecologie La Réunion demande aux pouvoirs publics et en particulier à l'ARCEP, l'Autorité de régulation des télécoms, de prendre en compte les préconisations du Haut Conseil pour le Climat en les intégrant urgemment dans la consultation publique sur l'attribution des bandes de fréquences des réseaux mobiles à La Réunion et à Mayotte en cours depuis le 18 décembre 2020 et ce jusqu'au 26 février 2021.





