Communiqué "C'est mon patrimoine" : Venez (re)découvrir la vie lontan à Savanna

La Raffinerie propose un événement festif et familial qui mettra à l'honneur le patrimoine de Savanna ce samedi. Par N.P - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 12:03

Le communiqué :



Le Samedi 29 octobre de 9h à 21h30, La Raffinerie propose un événement festif et familial qui mettra à l'honneur le patrimoine de Savanna.



Dans le cadre du dispositif "C'est mon patrimoine", des marmay du quartier Savanna ont été formés par La Raffinerie à l'utilisation de la radio et de la vidéo ainsi qu'aux techniques d'interviews, dans le cadre d'ateliers qui se sont déroulés sur plusieurs semaines.

Ils sont ensuite allés interviewer les gramoun du quartier pour recueillir leur parole sur le patrimoine de Savanna lontan.

Nous vous proposons de venir découvrir leur travail lors d'une journée familiale et festive ce samedi 29 octobre en partenariat avec l'association DAL974.





Au programme :



- de 9h à 17h30 : diffusion des vidéos et podcasts sur le patrimoine réalisés par les marmay de Savanna et jeux lontan



- 9h : Accueil avec petit-déjeuner offert

- 10h : Visite de La Raffinerie

- 11h : Ronkozé sur la valorisation du patrimoine de Savanna

- 11h30 : Orchestre "Nou lé la mèm"

- 12h : Repas : Carry poulet !

- 13h30 : Orchestre " Nou lé la mèm"

- 14h : Ronkozé sur la valorisation du patrimoine de Savanna

- 15h : Visite de La Raffinerie

- 19h : Projection du film des Dalons sur l'usine de Savanna

- 20h : Concert // Romane & Gaël (électro pop alternative)



Entrée libre toute la journée puis sur adhésion dès 17h30. L'adhésion est possible sur place pour soutenir les projets de La Raffinerie, un tiers-lieu en construction. Une belle occasion de prendre part à la vie culturelle locale !



Quand : Le Samedi 29 octobre de 9h à 21h30

Où : à La Raffinerie 41 rue Jules Thirel, Savanna Saint Paul



C'est quoi La Raffinerie?

La Raffinerie est un tiers-Lieux hébergé et soutenu par le conseil départemental, c'est un lieu de rencontre, de partage, d’expérimentation, autour des enjeux de la transition écologique et sociétale. Aboutissement d’un travail de presque 5 ans, le lieu vit maintenant depuis 2 ans, autour de 6 pôles d’activités (jardin, recyclerie, alimentation, activité économique, sport & culture)



Site : www.laraffinerie.re

