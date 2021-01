C'est le retour des motifs impérieux

Il n'est plus question de se rendre en hexagone pour de simples vacances car, dès ce jour, les motifs impérieux sont de retour. Les Réunionnais ont vécu ce quasi isolement lors du premier confinement national, le seul vécu dans notre département. Cette fois, il ne s'agit plus d'empêcher le SARS-Cov-2 de pénétrer notre petit territoire, mais de faire en sorte que La Réunion ne soit pas la porte d'entrée vers l'Europe de son variant Sud-Africain.Il faut, pour voyager, se munir d'un imprimé officiel , assorti des justificatifs de votre motif impérieux, qu'il soit personnel, professionnel (ne pouvant être différé) ou de santé. Ces motifs impérieux sont valables aussi dans le sens Paris/Réunion, et s'accompagnent dans les deux directions de l'obligation de présenter un test PCR négatif.Les raisons personnelles ou familiales sont: rapprochement de conjoints, retour d'étudiants, décès dans la famille, ou encore voyage d'un enfant mineur vers l'un de ses parents, dans le cadre, par exemple, d'une garde alternée. Quant au rapprochement de conjoints, il vous faudra prouver être marié, pacsé, ou en concubinage.