C’est le retour des Fêtes de Juillet

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, retrouve son dynamisme en matière de culture et d’art. Ce rayonnement est perçu partout sur le territoire et au-delà. Depuis bientôt deux ans, ce nouvel essor culturel apparaît de plus en plus visible.



Notre commune redevient une cité majeure sur le plan culturel. La Ville va redonner à la manifestation historique des Fêtes de Juillet un caractère particulier. C’est aussi un véritable marqueur de l’identité saint-pauloise.



Cette fête emblématique va rayonner. La traditionnelle braderie se tiendra du 4 au 14 juillet en centre-ville. Au programme : village artisanal, animations de rue, bal des séniors, bal populaire et feux d’artifices tirés le 14 juillet. Le Parc Expobat s’animera, lui, du 1er au 14 juillet. Les plateaux artistiques et la fête foraine s’y dérouleront.