La grande Une C'est le retour de l’état d’urgence sanitaire en France

Retour à la case départ ce samedi avec le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire. Cette mesure d'exception instaurée pour la première fois le 23 mars dernier au tout début du confinement autorise le Premier ministre et les préfets à limiter la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 17 Octobre 2020 à 10:07 | Lu 1144 fois

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé mercredi peu avant les annonces d'Emmanuel Macron que la France rebasculait en "état d'urgence sanitaire" pour une durée d'au moins un mois. Le décret est entré en application depuis minuit.



En clair, ce décret instaure ou remet au goût du jour une série de restrictions pour tenter de juguler la deuxième vague de Coronavirus. C'est donc sur ce texte que s'appuie le gouvernement pour imposer un couvre-feu dans certaines villes de métropole. Ce décret prévoit également d'autres mesures comme la réquisition de biens et services nécessaires pour mettre fin à la crise sanitaire.



Un décret du Premier ministre doit préciser, au cours de cette journée du samedi 17 octobre, les mesures complémentaires qui seront applicables à l'île de La Réunion comme partout en France et qui viendront durcir certaines des mesures préfectorales.



L'Etat d'urgence sanitaire avait pris fin le 10 juillet en métropole et dans les territoires d'outre-mer à l'exception de Mayotte et en Guyane où la situation demeurait critique à ce moment-là.



Il est donc à nouveau décrété pour une durée d'un mois à compter d'aujourd'hui, soit jusqu'au 17 novembre. Au delà, sa prorogation ne pourra être autorisée que par une loi et donc par un vote du parlement.





