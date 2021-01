La grande Une C'est le début de la campagne de vaccination anti-Covid à La Réunion

Les premières vaccinations anti-Covid débutent ce vendredi à La Réunion. Pour l’occasion, le préfet et la directrice de l’ARS se rendent ce matin au sein de l’EHPAD de Saint-Joseph. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 06:35 | Lu 489 fois

Après un démarrage timide dans l’Hexagone le 27 décembre dernier, la campagne de vaccination démarre ce vendredi à La Réunion.



Les 4700 doses de vaccin anti-Covid arrivées mercredi serviront dans un premier temps aux personnes âgées résidant dans les 25 EHPAD et unités de soins de longue durée (USLD), aux professionnels exerçant dans ces établissements et aux professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux présentant un risque accru de forme grave ou de co-morbidité.



Une vaccination en deux injections pour le Pfizer/BioNTech dans un délai de trois semaines a préconisé au national l’Académie de médecine mais pouvant être différé jusqu’à six semaines a décidé le gouvernement en début de semaine.



Vendredi 8 janvier, un comité territorial de pilotage a été installé dans l’île. La vaccination, considérée comme un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement, est gratuite et non obligatoire. Elle se déroule en plusieurs étapes recommandées par la Haute Autorité de santé (HAS).



A compter du 19 janvier, des centres de vaccination vont ouvrir au sein des quatre CHU de l’île. L’objectif affiché est de réduire les formes graves du virus et sa mortalité tout en maintenant les mesures barrières. Dans un second temps, la vaccination sera élargie aux personnes âgées de 65 à 74 ans puis ouverte à tous.



