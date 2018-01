La grande Une

C'est la ruée vers les stations

La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre ce jeudi matin. Les deux entrées et sortie de la SRPP étant bloquées par les routiers, de nombreux automobilistes ont choisi de prendre leurs précautions. Aux quatre coins du département les mêmes files indiennes de véhicules ont commencé à se former. Et c'est comme cela depuis 9H30 et les premiers échos en provenance du Port, là où le site stratégique et économiquement "vital" de la SRPP est installé. Un décor somme toute classique à La Réunion au moins une fois par an lors du moindre conflit social touchant les carburants. La question demeure désormais d'en connaître le jour de son issue. Le syndicat de transporteurs UNOSTRA était déterminé ce matin à prolonger le plaisir.

A.Annonay - L.Gilibert