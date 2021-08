La grande Une C'est la rentrée scolaire à La Réunion avec la nouveauté de l'offre de vaccination aux élèves

Jour de rentrée scolaire à La Réunion en ce lundi 16 août. Covid persistant oblige, tous les établissements continuent de mettre en place un protocole sanitaire strict pour assurer la meilleure protection possible de leurs élèves et de leurs personnels tout en assurant la poursuite des apprentissages. Par LG - Publié le Lundi 16 Août 2021 à 06:10

Les enseignants ont fait leur pré-rentrée ce vendredi 13 août. C'est au tour des 220.000 écoliers, collégiens et lycéens de prendre le chemin de l'école ce lundi pour le premier jour de l'année scolaire 2021/2022.



La Covid fait elle aussi partie des paramètres à prendre en compte pour cette nouvelle année. Des mesures de protection renforcées sont mises en œuvre pour limiter, ou stopper le cas échéant, les contaminations au Covid.



"Elles reposent à la fois sur l’application des règles sanitaires qui ont fait la preuve de leur efficacité, mais aussi sur l’offre de tests salivaires pour les écoliers et collégiens, d’auto-tests pour les lycéens et les personnels et enfin sur l’offre de vaccination", fait savoir le rectorat.



Le port du masque



Le port du masque est obligatoire pour tous les élèves à partir du CP et pour tous les personnels. L’obligation s’applique dans les classes, les salles de réunion, les CDI et tous les lieux d’enseignement, ainsi que dans les espaces extérieurs des écoles et établissements scolaires.



Pour les élèves, la fourniture des masques est à la charge des parents. Ils doivent être de catégorie 1 aux normes AFNOR.



Pour les personnels de l’éducation nationale, ils bénéficient d’une dotation de masques lavables de catégorie 1 aux normes AFNOR. Les personnels vulnérables reçoivent quant à eux des masques chirurgicaux de type II.



Le strict respect des gestes barrières



Une vigilance accrue est portée au respect des gestes barrières, par tous et en permanence : lavage régulier des mains ou utilisation d’une solution hydro-alcoolique (à l’arrivée dans l’école ou l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile), limitation des brassages par niveau, aération des locaux, désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour, désinfection des tables de réfectoire après chaque service.



Une offre de vaccination à partir du 23 août



Une campagne de vaccination pilotée par l’ARS va être organisée à partir du 23 août. Elle le sera à destination des collégiens à partir de 12 ans, lycéens et personnels volontaires. Elle prendra soit la forme de centres éphémères dans les établissements soit de créneaux dédiés dans les centres de vaccination permanents.



La démarche de se faire vacciner reste un choix personnel, sous réserve de l’autorisation parentale pour les mineurs de moins de 16 ans. Les parents d’élèves seront informés de la mise en place d’un centre de vaccination et recevront un formulaire d’autorisation à signer.



Les tests salivaires et les auto-tests reconduits



Les campagnes de tests salivaires sont déployées prioritairement dans les secteurs définis en lien avec l’ARS où les taux d’incidence sont les plus élevés. Ils visent les écoliers et les collégiens.



Les auto-tests (2 par semaine), à réaliser chez eux, sont distribués à tous les professeurs et personnels de l’éducation nationale, ainsi que les ATSEM.



La limitation des brassages d’élèves notamment pendant les temps de restauration scolaire



La stabilité des groupes est recherchée et, dans la mesure du possible, à l’école les mêmes élèves déjeunent à la même table. Le rectorat recommande au personnel des établissements de favoriser l’organisation d’un service individuel avec plateaux, couverts et eau à l’assiette ou au plateau.



Quant aux activités physiques et sportives, elles restent autorisées en extérieur ainsi qu’en intérieur dans le respect d’une distanciation de 2 mètres.