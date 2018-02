<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion C’est la rentrée : des travaux pour sécuriser et embellir les collèges Les collégiens qui ont repris les chemins de l’école ont pu constater que leur établissement a fait l’objet de divers travaux d’entretien ou de rénovation.





Du côté de Saint-Denis, au collège Mongaillard, l’aménagement du parking des bus permet une meilleure fluidité des transports scolaires. Au collège Mahé La Bourdonnais, la restauration est désormais totalement en conformité. Un aménagement qui s’accompagne d’une sécurisation des abords. A Saint-André, au collège de Cambuston, les mêmes travaux ont été réalisés. Du côté de Sainte-Anne, au collège Bassin Bleu l’aménagement du parking a été complété par une clôture d’enceinte. A Bras-Panon, les salles modulaires ont fait l’objet d’une réhabilitation pour permettre aux collégiens et à leurs professeurs de travailler dans de meilleures conditions.



Un gymnase flambant neuf d’ici quelques semaines à Hégésippe Hoareau

C’est à la fin de ce trimestre que les élèves du collège Hégésippe Hoareau à Saint-Louis pourront profiter d’un nouveau gymnase pour pratiquer tous les sports en salle, du basket, au hand en passant par le volley… Un collège qui possède désormais deux nouvelles classes modulaires.

Et du sport, il y en aura aussi au collège Simon Lucas à l’Etang-Salé où les équipes de la Direction des Bâtiments et des Espaces Publics du Département ont refait les plateaux sportifs, livraison des travaux prévus d’ici le second trimestre. Au collège Joseph Hubert de Saint-Joseph un abri a été réalisé pour les élèves qui sont en cours d'EPS.

Si aucune livraison de collèges n’est prévue pour cette année et l’année prochaine, en 2019, ce seront deux établissements qui seront inaugurés. Le collège Roquefeuille à Saint-Gilles sera livré en 2019 avec à terme une capacité d’accueil de 900 élèves. Une construction qui répond à un réel besoin dans ce secteur. En accord avec le Rectorat, la rentrée devrait s’étaler sur 4 ans, seuls les élèves de 6ème pourront occuper ce nouveau collège à la rentrée 2019-2020.

Du côté de la Plaine des Palmistes, c’est la reconstruction du collège Gaston Crochet sur un autre site qui devrait permettre aux collégiens de travailler dans des classes neuves et un bâtiment plus adapté à leur besoin. Livraison prévue en 2020-2021.





Les collèges en bref :

Construction du collège Rocquefeuil à Saint-Paul : livraison 2019/2020 - coût d'opération : 22 000 000 euros dont 18 300 000 euros de Travaux

Reconstruction du collège G.Crochet à La Plaine des Palmistes : livraison 2020/2021- coût d'opération : 17 600 000 euros dont 14 600 000 euros de Travaux 77 collèges publics : 56 140 collégiens (dont 2 800 en SEGPA et ULIS) 6 collèges privés : 4 850 collégiens (dont 50 en SEGPA et ULIS)

Dotation en fonctionnement direct : 12 millions d’euros pour l’année 2017





