La grande Une C'est la rentrée des classes !





Le rentrée scolaire 2019-2020 en chiffres



C'est le jour J pour les 223 200 écoliers, collégiens et lycéens que compte notre académie, qui effectueront ce vendredi leur rentrée des classes. Une rentrée 2019 qui voit la création de trois nouveaux établissements scolaires : deux à La Possession et une à Saint-Denis avec l'ouverture d'un collège privé sous contrat Médersa.Dans sa lettre adressée aux parents d'élèves et aux enseignants, le recteur d'académie Vêlayoudom Marimoutou rappelle que cette rentrée est marquée par la mise en oeuvre de nouvelles mesures (École de la confiance, dédoublement des classes qui concerne les CE1 en Rep, Plans Français et Mathématiques, service public de l'école inclusive).Des mesures qui donneront "leur plein effet pour élever significativement le niveau des élèves, avec des modifications profondes de l'acte d'enseignement et une place plus importante accordée à un accompagnement individualisé des élèves", explique le recteur d'académie. D'où les évaluations de CP, CE1, 6e sans oublier les tests de positionnement de seconde poursuit Vêlayoudom Marimoutou.À noter la présence ce lundi du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui devrait se rendre dans des écoles à Saint-Denis et à Saint-Louis. Selon nos informations, il devrait également rencontrer l'intersyndicale et un représentant du Crefom pour faire le point sur les mutations des enseignants vers la métropole.





