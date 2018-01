La grande Une C'est la rentrée ce lundi matin!





Certains élèves du Sud pourraient rencontrer des difficultés pour se rendre dans leurs établissements, car les



Le recteur d'académie Vêlayoudom Marimoutou se rendra à 8h dans le groupe scolaire Bouvet à Saint-Denis puis à la cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde, à la rencontre des élèves, des équipes éducatives et des parents d’élèves, afin d’évoquer les différentes mesures en faveur de l’école de la confiance.

Toutes les bonnes choses ont une fin, et les vacances n'échappent pas à l'adage. Ce lundi matin, les 212 353 élèves que compte l'île, de la petite section de maternelle à la terminale, retrouvent le chemin de l'école. Pas exactement tous les élèves, car les collégiens et lycéens de Cilaos ont vu leur rentrée repoussée d'une semaine , du fait de la RN5 fermée à la circulation. Ils retrouveront les bancs de l'école lundi 5 février prochain.Certains élèves du Sud pourraient rencontrer des difficultés pour se rendre dans leurs établissements, car les transports scolaires de la CIVIS seront perturbés.Le recteur d'académie Vêlayoudom Marimoutou se rendra à 8h dans le groupe scolaire Bouvet à Saint-Denis puis à la cité scolaire du Butor à Sainte-Clotilde, à la rencontre des élèves, des équipes éducatives et des parents d’élèves, afin d’évoquer les différentes mesures en faveur de l’école de la confiance. N.P Lu 573 fois