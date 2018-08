<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul C’est la rentrée !

1° 13 954 élèves fréquenteront les écoles publiques et privées de la commune : Ÿ5143 élèves de maternelle

Ÿ8811 élèves en élémentaire

Ÿ 301 élèves en très petite section (-3ans) 2° 1 140 agents communaux assureront le fonctionnement des écoles : Ÿ660 agents d’entretien, surveillants et ATSEM

Ÿ480 agents produiront les 2,1 millions de repas

Pour les petites sections, moyennes sections et grandes sections, la mairie maintient un ATSEM/classe. 3° 638 classes fonctionneront à la rentrée d’août 2018 et la mairie a accompagné le dédoublement des classes de CP en REP et CE1 en REP + pour un montant de 556 000 euros (bâtiment, mobilier, informatique). Il y aura 29 ouvertures de classes pour 11 fermetures.

4° La commune de Saint-Paul se caractérise par le retour à 4 jours d’école selon les horaires suivants : les lundis, mardi, jeudi et vendredi : 8H 00 – 11H 30 et 13 H 00 – 15 H 00 pour l’enseignement ;

De 11 H 30 à 13 H 00 pour la pause méridienne 5° La mairie accompagne le retour à 4 jours en proposant une offre périscolaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi : Avant 8 H 00

Après 15 H 30 6° Le Plan mercredi sera mis en place dès la rentrée scolaire et fera l’objet d’une contractualisation avec les services de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales. Par conséquent, un nouveau P.E.D.T. sera élaboré pour bénéficier des assouplissements des taux d’encadrement et du fond spécifique de 1 €/heure/enfant fréquentant les activités du mercredi proposées par le réseau associatif périscolaire.

7° La Caisse des Ecoles financera pour cette année près de 430 000 euros de livres scolaires, de matériel pédagogique, de petites fournitures, de rames de papier pour toutes les écoles publiques de la commune ainsi que les classes de découverte sur le Département et hors département. 8° Le parc de photocopieurs vétuste sera renouvelé au cours du premier semestre de l’année scolaire 2018/2019 soit 53 appareils remplacés pour un montant de 105 000 euros. 9° Du matériel de sport sera fourni aux écoles pour un montant de 200 000 euros afin de favoriser le pratique sportive sur le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps extrascolaire. 10° 250 000 euros sont engagés pour la rentrée d’août pour le renouvellement du matériel de cuisine. 11° 175 000 euros de mobilier ont été renouvelé au sein de la restauration scolaire. 12° Tous les menus sont élaborés par la diététicienne et font l’objet d’une validation au sein d’un comité technique et d’une commission des menus composée de directeurs d’écoles, de parents et de représentants du Rectorat. 13° Les comités de parents seront systématiquement associés aux visites des restaurants scolaires de la commune afin d’assister aux repas des élèves. 14° L’encadrement des 400 enfants présentant des allergies sera renforcé avec un dispositif spécifique instaurant les paniers repas dans le cadre du Projets d’Accueils Individualisé (P.A.I.). 15° 40écoles bénéficieront des actions de santé entre octobre 2018 et avril 2019 (hygiène buco dentaire, hygiène corporelle, hygiène alimentaire, bien-être par la musique …) 16° 312 bus seront mis à la disposition des CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour l’apprentissage de la natation. 17° 56 bus seront mis à la disposition des CM1 et CM2 pour les activités de voile/kayak. 18° 100 bus seront proposés aux classes de TPS, PS, MS et GS de toutes les écoles de la commune afin de découvrir le lagon. 19° 28 bus desserviront les sites où se dérouleront le maternatlhon. 20° 9 éducateurs sportifs interviendront pour pratiquer du handball, du football, du basket, du volley, du tennis et du rugby. 21° Les actions qui entrent dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique seront maintenus dans les domaines aussi divers que dans la danse, la musique, les arts du cirque, le théâtre, la danse. 22° La Cellule Ville d’Art et d’Histoire se mobilisera pour faire découvrir le patrimoine de Saint-Paul aux élèves du premier degré pour toutes les classes qui en font la demande. Et sur la Saline, les élèves seront associés au devenir de l’usine de Vue Belle. 23° Le réseau de lecture publique accueillera tous les élèves de CE2 afin de leur faire découvrir une médiathèque 24° Le personnel éducatif sera formé : Intervenants, animateurs et directeurs du réseau périscolaire pour améliorer la qualité d’accueil les temps avant et après l’école ;

Responsable de site et agents des écoles afin de renforcer leur compétence ;

Agents de la restauration scolaire en hygiène et à l’éducation au goût et aux allergies alimentaires. 25° CCEJ Après une année d’installation et d’appropriation de leurs fonctions d’élus, les membres du CCEJ mettront en place en 2018-2019 des actions autour : de l’amélioration de la pause méridienne ;

lutte contre les dépôts sauvages ;

lutte contre les addictions aux écrans et par conséquent redécouvrir les activités sportives et culturelles (en plein air, équipements culturels). 26° De nombreux travaux Un budget de plus de 3 millions d’euros a été engagé pour des travaux dans de nombreuses écoles de la commune afin d’améliorer l’accueil de nos enfants pour cette rentrée et durant l’année scolaire. Notamment :

– Construction de préaux à Maternelle Saint Gilles Les Hauts ; primaire Paul Julius Bénard, primaire EPERON, primaire Bois De Nèfles, primaire Evenor Lucas.

– Construction de deux classes modulaires aux écoles élémentaire Louise Siarane et primaire Bellemène, et d’une salle en bâtiment à l’école de Palmiste ;

– Réalisation du parking de l’école maternelle de Cinq Heure

– Réhabilitation de sanitaires sur 7 écoles (Ecole Maternelle Caramboles, élémentaire Ermitage-les-Bains, Anne-Marie Soupapoulé à Ravine Daniel, Adèle Ferrand de Plateau Caillou, Maternelle de Bellemène Canot, Maternelle Balance, Primaire Bac Rouge.

Sans oublier :

-Installation de ventilateur dans l’école élémentaire du Bernica

-Extension du réfectoire de l’école primaire Adèle Ferrand partie élémentaire et aménagement d’une partie de cours

-Extension de la cuisine de l’école élémentaire de Grande Fontaine

-Climatisation de l’école maternelle les Bougainvilliers.

En cours:

– Travaux de délocalisation de l’école Eugène DAYOT

– Rehablitation de l’ecole Fleurimont 2

– Lancement au second semestre 2018 des travaux sur l’école primaire de Bellemène

27° Actions P.D.D. Enfin, pour cette nouvelle année scolaire, des exemples de projets qui seront proposés aux enfants pour la sensibilisation au développement durable : Lancement d’un appel à projets en lien avec la SPL Energies Réunion pour la mise à disposition des toitures de certaines écoles ciblées pour l’installation de panneaux photo voltaïques ;

Sensibilisation des écoles de l’Hermitage les bains et Roquefeuil au projet de reboisement de la plage ;

Participation des écoles de Plateau Caillou aux Journées européennes du Patrimoine 2018 sur le site du Parc Belvédères Plateau Caillou. 28° Lancement d'un concours de poésies en hommage à Leconte-De-Lisle dans le cadre du bicentenaire pour les élèves du cycle 2 et cycle 3 de Saint-Paul.





