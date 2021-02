A la Une ... C'est la fin pour les Daft Punk

L'emblématique groupe français de musique électronique, les Daft Punk, a annoncé sa séparation dans son dernier clip intitulé Epilogue. Par Baradi SIVA - Publié le Lundi 22 Février 2021 à 19:43 | Lu 1475 fois

Le duo de DJ français a annoncé sa séparation après 28 ans de collaboration. Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo ont démarré leur aventure en 1993 et l'achèvent aujourd'hui via une vidéo de près de 8 minutes publiée sur les réseaux sociaux.



On y voit les deux membres portant leurs habituels casques futuristes. L'un des deux déclenche un compte à rebours sur le corps de l'autre qui finit par exploser. C'est alors que le message "1933-2021" apparaît et que démarre une nouvelle version de "Touch" (de l'album Random Access Memories sorti en 2016).

























