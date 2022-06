Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL C’est la fête pour les écoles municipales de natation Ce mercredi 15 juin s’est tenue la fête de fin d’année pour les écoles municipales de natation à Saint-Paul.

Pour marquer le coup, les 3 écoles de natation : celle de Bois-de Nèfles, celle du front de mer et celle de Plateau Caillou se sont tous retrouvées à la piscine municipale de Plateau Caillou sous le soleil d’hiver. Les marmailles âgés entre 4 et 11 ans ont partagé une belle matinée tous ensemble et ont profité des animations installées par les Maîtres Nageurs et Sauveteurs.

Après s’être bien dépensés comme des poissons dans l’eau, c’est dans une ambiance chaleureuse que parents et enfants ont partagé un bon goûter. La remise des diplômes de natation pour tous les petits a marqué la fin de cette rencontre festive.

Saint-Paul, ville Active et Sportive, encourage la pratique d’activités sportives dès le plus jeune âge. De plus, la municipalité a mis en place cette année à la piscine de Plateau Caillou un groupe d’initiation à la natation synchronisée, une première ! La Ville de Saint-Paul ambitionne une continuité dans la découverte de diverses activités aquatiques pour les plus jeunes.







Dans la même rubrique : < > Reprise de la baignade à Boucan La Grande roue i débark à Saint-Paul