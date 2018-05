La grande Une C'est la course à la déclaration des revenus devant les centres des impôts





Les contribuables privilégiant encore le papier ont jusqu’à ce jeudi minuit pour envoyer leur déclaration, cachet de la poste faisant foi comme le veut la formule.



Cette parfois longue attente devant et dans les centres des impôts incitera peut-être ces contribuables à se mettre à la version numérique via la télé-déclaration, avec l’avantage d’un délai allongé. Pour ceux qui ont opté pour le formulaire en ligne, les dates limites varient, selon les départements. A La Réunion, ce sera le mardi 5 juin dernier délai.



La déclaration s'effectuent sur le site



Rappelons que la déclaration en ligne deviendra obligatoire en 2019 pour tout contribuable disposant d'une connexion internet.



C'est l'image habituelle de ce mois de mai. Les files d'attente interminables devant les services des impôts des particuliers (SIP) aux quatre coins de l'île, comme ici à Champ fleuri ce matin.Les contribuables privilégiant encore le papier ont jusqu'à ce jeudi minuit pour envoyer leur déclaration, cachet de la poste faisant foi comme le veut la formule.Cette parfois longue attente devant et dans les centres des impôts incitera peut-être ces contribuables à se mettre à la version numérique via la télé-déclaration, avec l'avantage d'un délai allongé. Pour ceux qui ont opté pour le formulaire en ligne, les dates limites varient, selon les départements. A La Réunion, ce sera le mardi 5 juin dernier délai.La déclaration s'effectuent sur le site impots.gouv. Muni de votre numéro fiscal et du mot de passe, vous pouvez accéder à votre compte 'espace particulier' et modifier votre déclaration jusqu'à la fermeture de la déclaration en ligne.Rappelons que la déclaration en ligne deviendra obligatoire en 2019 pour tout contribuable disposant d'une connexion internet.Mais dès cette année 2018, l'obligation de déclaration en ligne concerne encore plus de foyers : les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2017 est supérieur à 15.000 euros, et dont la résidence principale dispose d'un accès à Internet, sont désormais concernés dès 2018.

