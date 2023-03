Rubrique sponsorisée C’est la Semaine du recyclage dans l’Ouest : Découvrez notre programme !

Par TCO - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 10:12

Ce samedi 18 mars 2023, c’est la journée mondiale du recyclage.

Le recyclage, c’est quoi exactement ?

Le recyclage est un processus important qui permet de réutiliser les matériaux et les produits pour réduire la quantité de déchets dans l’environnement.

En recyclant, on peut économiser des ressources naturelles et réduire les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.

Durant les vacances du 17 au 25 mars 2023, venez découvrir notre expo d’objets « 100% récup » et participer à nos ateliers gratuits : Vendredi 17 mars 2023 de 9h30 à 12h | Dans le jardin de la Résidence Héliophore au Port

| Dans le jardin de la Résidence Héliophore Samedi 18 mars 2023 de 8h à 12h | Au niveau des jeux d’eau sur le front de mer de Saint-Leu

| Au niveau des jeux d’eau sur le front de mer de Mardi 21 mars 2023 de 8h30 à 12h | Sur le parvis de la mairie de Trois-Bassins

| Sur le parvis de la mairie de Vendredi 24 mars 2023 de 10h à 15h | Au niveau des jeux d’eau front de mer de Saint-Paul

| Au niveau des jeux d’eau front de mer de Samedi 25 mars 2023 de 10h à 15h | La Possession (lieu à confirmer)

Le saviez-vous ? Le plastique recyclé peut être transformé en fibres textiles, en tuyaux d’irrigation, en palettes ou en jouets. Le papier recyclé peut être transformé en papier toilette, en carton, en enveloppes, ou même en nouveaux produits en papier recyclé. Le verre recyclé peut être utilisé pour fabriquer de nouveaux bocaux, de nouvelles bouteilles, ou de la laine de verre pour l’isolation. Les métaux recyclés peuvent être utilisés pour fabriquer de nouveaux appareils électroménagers, des automobiles, des pièces de machines ou des matériaux de construction.

Où déposer nos déchets recyclables ? Le TCO met à votre disposition un ensemble d’outils pour vous permettre de mieux trier et ainsi d’optimiser le recyclage de ces matières par la suite.



Tous ensemble pour le recyclage et la réduction des déchets !