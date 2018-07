C’est la Journée mondiale sans sac plastique!

La meilleure alternative au sac plastique pour nous, c’est le sac en tissu recyclé Made In 974!

soit par la vente directe de ce qui est en bon état

soit par la fabrication locale d’autres produits : chiffons, sacs, etc.

soit en exportant le tissu là où des usines peuvent le recycler

créent des emplois (plus d’une centaine sur l’île)

favorisent l’insertion de publics isolés

réduisent nos déchets allant à l’enfouissement de plus de 1 000 tonnes

proposent une alternative concrète et pratique aux sacs plastiques polluants

Certains sacs sont autorisés et d’autres non. Et cela peut dépendre de l’endroit où on se trouve dans le magasin (au rayon boucherie ou bazar, ou à la caisse de sortie), de l’épaisseur du sac, de la quantité de matière plastique dans le sac… Des notions très subtiles, plutôt complexes pour les consommateurs !Les sacs plastiques, qu’ils soient épais, fins, réutilisables, recyclables et même compostables restent des objets ayant une durée de vie extrêmement courte. Comme nos barquettes de carri !Si on pouvait demander à une tortue son avis, verrait-elle de grandes différences ? Pas certain !Les sacs plastiques et même en papier sont souvent des sacs à usage unique ou à usage relativement court (malgré ce qui est affiché) et ils nécessitent l’utilisation de ressources (fossiles ou forestières).Même s’ils sont recyclés, le processus de recyclage est coûteux et reste polluant. Le sac idéal devrait plutôt éviter de gaspiller la matière, être pratique et durer longtemps…À La Réunion, l’association Ti Tang Récup propose un système très pertinent, en matière de recyclage des TLC (Textiles, Linges de maison et Chaussures).L’association collecte ainsi des tissus usagés déposés par les habitants dans des bennes prévues à cet effet afin de les recycler :Toutes ces opérations remplissent plusieurs objectifs à la fois :