Courrier des lecteurs C'est clair...

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 07:39

La Gauche représentative, républicaine et laïque, a pris la décision d'aller au suicide politique... ou de déserter le champ politique pour longtemps... Faut-il s'en étonner ? Elle a apporté jusque là, et depuis ces deux dernières mandatures, les preuves de son inefficacité. Elle ne s'offre aucune chance de se ressaisir... et restera pour longtemps la dernière de la classe. On peut comprendre la rage de Mélenchon. Difficile de comprendre le sens de ce sacrifice... sauf pour un soutien à l'ennemi numéro 1 (soi-disant) au second tour... sous prétexte de barrage du front républicain. Histoire d'installer le fameux "plafond de verre" pour l'autre. En partant dispersée, en miettes, voici son score à la fin du premier tour... Font-ils exprès, pour venir servir au second tour Macron et lui apporter la victoire sur un plateau ? Tout le laisse penser. La politique offre parfois des combats d'apparence alors que tout se joue dans l'ombre. Nb : en tof, résultats de sondage via réseau Suisse...





