C'est cette nuit que La Réunion repasse à 2h de décalage avec la métropole

Dans le cadre des économies d'énergie, la métropole va passer à l'heure d'été cette nuit à 2h du matin. Actuellement, le décalage horaire entre La Réunion et la métropole est de 3 heures. Cette nuit, il passera à 2 heures. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 18:00

La métropole va changer d'heure cette nuit, pour avancer d'une heure. A 2h du matin, il sera 3h. C'est donc une heure de sommeil en moins pour les habitants.



Le décalage avec La Réunion, actuellement de trois heures, sera donc désormais de deux heures.



Pour rappel, ce changement est mis en place depuis 1976 pour réaliser des économies d'énergie afin que les heures de la journée correspondent plus avec l'éclairage naturel du soleil.



