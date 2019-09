Courrier des lecteurs C'est aussi ça être libre...

Moi aussi je suis de gauche ! Je fume des clopes et je bois du roseto en cubi, en toute modération et je fréquente les bars à racailles, au Chaudron ou du petit marché, pour me distraire, des points d'observation stratégiques pour comprendre la vie laborieuse et souffrante des autres. C'est de là que je fais mes analyses sur Facebook.



Il y a-t-il du voyeurisme la-dedans ? Un peu sans doute mais c'est aussi nécessaire pour se changer parfois. Le monde de l'entre-soi n'apporte que confort personnel, confinement et repli sur soi dans un parfait égoïsme. On a besoin parfois de s'enrichir à la vie des autres même si celle-ci est pauvre à nos yeux. Un trésor est caché là dedans !

En référence aux propos de Jacques Chirac : "Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière". Citation rapportée par Libération en février 1995, lors de la campagne présidentielle.

C'est toute la différence entre un positionnement de circonstances, s'enrichir de ce que l'on a pas, de ce que l'on n'est pas réellement au fond de soi, comme ce que l'on voudrait être mais bloqué.

Quand on n'a pas pour paraître ce que l'on veut être, on l'emprunte aux autres. C'est parfois pas plus cher que ça l'empathie, même si ça coûte déjà trop à d'autres parce que au-dessus de leurs moyens personnels.

Manque d'authenticité diront certains, la liberté ou la flexibilité de l'esprit pour d'autres ! La meilleure satisfaction de la vie est de commencer à se faire plaisir quand ce n'est pas au détriment des autres.



Carl Joseph







