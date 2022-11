A la Une . C'est aujourd'hui La Toussaint, mais savez-vous pourquoi ?

Il est facile de confondre la Toussaint, la fête où l'Eglise honore tous les saints, et le jour des morts, célébré le 2 novembre. Dans l'usage, les deux dates sont associées, alors qu'elles sont pourtant bien distinctes. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 1 Novembre 2022 à 06:28

Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints, qu'ils soient connus ou inconnus. L'Eglise catholique de France indique ainsi sur son site internet que "chaque 1er novembre, l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ".



Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de "canonisation", et nous sont donnés en modèles, l’Eglise estime que beaucoup d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus.



"Cette fête catholique est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles", précise encore L'Eglise catholique de France.

A l'origine, la célébration de tous les martyrs



La fête de la Toussaint date du IVe siècle et célébrait alors tous les martyrs. A cette époque, elle était célébrée non pas le 1er novembre mais le dimanche qui suivait la Pentecôte. L'Eglise catholique explique que "la Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de et de la Pentecôte", le lien entre ces deux grandes fêtes donnant le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection.



La Toussaint a ensuite changé de date, lorsque, en 610, le pape Boniface IV a décidé qu'elle aurait lieu tous les 13 mai.



Pourquoi, alors, cette date du 1er novembre ? Ce changement date de 835. Le pape Grégoire IV prend cette décision afin de concurrencer les fêtes païennes, comme Samain, célébrée à cette date par les peuples celtes. C’est à partir du XXe siècle que le pape Pie X inscrit cette fête dans la liste des huit autres fêtes catholiques de l'année, avec obligation pour les chrétiens de se rendre à la messe.



Ne pas confondre Toussaint et jour des morts



La Toussaint a lieu le 1er novembre chaque année, à ne pas confondre avec la date du 2 novembre, jour des morts. Les catholiques célèbrent alors leurs défunts en allant fleurir leur tombe et prient pour le salut de leur âme. Mais les morts sont célébrés de manière différente selon les pays et la religion. Au Mexique par exemple, le jour des Morts est une véritable fête qui marque le retour temporaire sur terre des êtres chers décédés.



En pratique, et à cause de sa proximité avec la Toussaint, jour férié, l’usage veut que l’on se rende massivement dans les cimetières dès le 1er novembre pour se recueillir sur les tombes et déposer des chrysanthèmes.