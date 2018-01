Bye bye Ava, cap à l'Ouest pour Irving

La tempête tropicale modérée Ava (988 HPA) était située à 16h locales aux points 26.8 Sud et 48.5 Est, soit à 925 km au sud-ouest de La Réunion.



Le système dépressionnaire, dont la pression au centre est estimée à 988 HPA, se déplace en direction du Sud-Ouest à une vitesse de 17 km/h.



Concernant l'autre système présent dans la zone, le cyclone tropical Irving, il était situé aux points 18.5 Sud et 77.9 Est, soit à 2 320 km à l'Est de La Réunion. Il continue son avancée vers l'Ouest-Sud-Ouest, à 31 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 09/01 à 16h locales, par 22.6 Sud / 72.4 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 10/01 à 16h locales, par 29.3 Sud / 68.1 Est