Business lucratif : Un accouchement sur deux réalisé par césarienne à l'île Maurice

Par E. Moris - Publié le Vendredi 15 Janvier 2021 à 11:48 | Lu 145 fois





Lire l'intégralité de l'article en cliquant... C’est un parcours bien connu des parents et futurs parents : dès la grossesse confirmée, ils partent en quête de la maternité où naîtra leur bébé. Mais sur quel critère choisir ? Généralement c'est du bouche-à-oreille, tel praticien est connu pour son taux de "records" de césariennes, d'autres pour sa tendance à opérer coûte que coûte en y mettant le prix.Un accouchement sur deux est réalisé par césarienne à l'île Maurice dans les hôpitaux publics et les cliniques privées, soit un plus de 49% en 2014, loin des 10-15% requis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).