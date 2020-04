Bus, véhicule-épave et même frigidaire sont déconfinés à Bois de Nèfles Saint-Paul

Des scènes d'incivilité comme on en voit malheureusement souvent sur notre île. Ces photos ont été prises à Bois-de Nèfles Saint Paul.



Sur son passage, un frigo gisant à la verticale, un bus abandonné en bordure d'un champ de canne et une voiture devenue épave.



"Le bus et la voiture sont à l’abandon depuis 6 mois à 1 an", précise un internaute qui nous envoie ses trouvailles du week end.