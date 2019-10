Bus transportant des enfants caillassé, mobilier dégradé : Monique Orphé condamne des "actes de violence inacceptables"

"Depuis plusieurs jours, des actes de vandalisme et de malveillance sont perpétrés dans le quartier du Chaudron.



Dégrader du mobilier urbain n'a jamais permis de régler les problèmes. Mais ce matin, un bus qui transportait des enfants vers la piscine du Moufia a été caillassé, des passants ont été bousculés sur la voie publique, des centaines de familles dionysiennes et leurs enfants ont dû se débrouiller pour accéder à leurs lieux de travail ou à l'école car les bus ne pouvaient plus circuler, un agent municipal a été frappé violemment dans le dos...



Ces actes de violence sont inacceptables et je les condamne fermement. Ces faits graves sont commis par quelques individus, pour la plupart mineurs. Alors même qu'ils auraient dû, comme des milliers de jeunes Dionysiens ce matin, retourner à l'école, ils sèment la peur dans leur propre quartier, face à leurs voisins, amis et proches. C'est inadmissible!



J'en appelle donc à la responsabilité de chacun et des parents concernés. Sur le terrain, la Police Municipale travaille de concert avec la Police Nationale pour sécuriser le cadre de vie, les différents espaces publics afin de ramener le calme dans le quartier."