Bus, trams, trains, téléphériques : Aux Réunionnais de choisir

La Région Réunion veut mettre en place de nouveaux modes de transport pour les Réunionnais et enfin sortir du coma circulatoire provoqué par le tout-auto. La pyramide lance donc les Etats généraux de la mobilité et y associe l’Etat mais aussi l’ensemble des intercommunalités (Cinor, TCO, Cirest, Casud, Civis), le Département, les autorités organisatrices de transports et le Syndicat mixte des transports de La Réunion.L’objectif est clair. Initier un projet global pour toute La Réunion et créer une infrastructure qui prend en compte les réseaux de transports dans toutes les micro-régions et les villes selon les besoins des habitants.