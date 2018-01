Bus roses Alternéo : Michel Fontaine se fout de notre gueule !

Pourquoi je m’en prends au maire ? Parce que s’il n’est pas le président de la Semmitel, c’est quand même lui qui taille, coupe et tranche. Tout comme il est le président réel de la Saint-Pierroise même s’il n’en porte pas le titre : dans SA commune, c’est lui qui décide de tout et interdit de dire le contraire sous peine de se faire virer ! Les différents présidents des organismes publics ne sont que des hommes-de-fataque.



Alors, comme les bus roses d’Alternéo, c’est du n’importe quoi et de plus en plus, on va lui demander de sortir de son petit confort intellectuel (intellectuel ? Hum…) pour s’occuper de ses administrés.



Hier, pour la 3è fois en une semaine, le premier bus n° 3, ligne La Ravine/Saint-Pierre était en retard. Nous fûmes plusieurs à louper nos correspondances pour Tampon, St. Denis, St. Jo, etc. Il paraît que cette fois, le bus est tombé en panne en plein trajet, à la hauteur du cimetière de La Ravine. Cela arrive de plus en plus souvent ; pas le cimetière, la panne.



Ces bus sont pourris. Ils couinent, grincent, râlent, crachent et pètent comme des putois au moindre cahot, tapent au sol à la moindre bosse… Normal qu’ils fassent grève (les bus, pas les chauffeurs). C’est comme un chameau sans eau : « Râchlouf ! Râchlouf ! J’i avance pli, j’i fais la glève… »



Hier qui plus est, après s’être empressé de dire « la pas mwin l’autèr », le jeune chauffeur coiffé façon Iroquois, au lieu d’accélérer histoire de rattraper son retard (plus de 20 minutes quand même), s’est mis à freiner spasmodiquement sans raison. A force d’agir ainsi, nous nous demandions s’il n’allait pas se mettre à reculer !



Déjà que les lignes bus roses sont les plus chères de l’île. Déjà que les amendes forfaitaires pour stationnement illégal sont à 25 euros à St. Pierre (elles sont de 17 euros partout ailleurs… ). Quand est-ce que le gros boulimique va cesser de ponctionner ses administrés tout en les méprisant, pour se comporter enfin en magistrat municipal digne de ce nom ?



Y’en a marre, monsieur Michel Fontaine. Votre suffisance, votre mépris, votre appétit ogresque de pouvoir et de fric, ne sont guère d’honorables outils de gestion.



🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕