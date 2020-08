Société Bus caillassés à la Châtoire : La ligne 2 du réseau Alternéo déviée ce week-end

Après le caillassage de deux bus la semaine dernière à la Châtoire, la direction du réseau a pris des mesures.

Par Christelle Boyer - Publié le Vendredi 21 Août 2020 à 20:44 | Lu 1548 fois

Deux passagers ont été légèrement blessés vendredi dernier alors qu’ils traversaient le quartier de la Châtoire au Tampon sur la ligne 2 du réseau Alternéo.



Un "acte de violence gratuite" dénoncé par la direction du réseau et les partenaires sociaux. "La Direction du réseau et les partenaires sociaux représentant le personnel de la SEMITTEL ont su dans un premier temps accompagner les salariés et les clients blessés suite à cette agression".



Ce vendredi, la SEMITTEL (SEM en charge des transports urbains dans les communes du Sud de La Réunion) a entrepris de réaliser une action de sensibilisation dans le secteur.



Une délégation s'est rendu ce vendredi après-midi à bord d’un bus dans le quartier de la Châtoire à la rencontre des clients et des habitants pour "expliquer les enjeux du transport public mais aussi échanger sur les impacts de ce type de méfait".



La direction de la SEMITTEL annonçait également qu'à compter de 16h ce vendredi jusqu'à la fin du week-end, les bus de la ligne 2 allaient être déviés et ne passeront pas dans le quartier de la Châtoire.