International Burkina Faso : L'enlèvement de masse de femmes par les groupes jihadistes, un aperçu de la violence extrême subie par les civils

Le Burkina Faso est actuellement confronté à une situation sécuritaire critique, avec des attaques de plus en plus fréquentes de groupes jihadistes liés à Al-Qaida et à l'Etat islamique dans le nord du pays. Par JC Robert - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 15:17

Un enlèvement de masse Cette fin de semaine, une cinquantaine de femmes ont été enlevées par des jihadistes présumés à Arbinda, une localité régulièrement touchée par les violences. Selon les témoignages de plusieurs habitants et responsables locaux, un groupe de quarante femmes a été enlevé jeudi à environ dix kilomètres au sud-est d'Arbinda, et un autre groupe de vingt femmes le lendemain au nord de cette commune. Certaines ont réussi à s'échapper et à regagner leur village pour témoigner.



Les habitants expliquent que les femmes se sont regroupées pour aller cueillir des feuilles et des fruits sauvages en brousse car il n'y a plus rien à manger dans leur région. Ils pensent que les ravisseurs les ont emmenées dans leurs différentes bases. L'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone sans succès.



Cet enlèvement de masse de femmes est un exemple de la violence extrême que les civils sont obligés de subir dans cette région. Les femmes sont particulièrement vulnérables car elles sont souvent ciblées en raison de leur genre et de leur statut socio-économique. Les groupes jihadistes utilisent souvent les femmes et les filles comme esclaves sexuels, et ces enlèvements peuvent entraîner des conséquences dévastatrices pour les victimes et leur famille.



La crise sécuritaire dans le Burkina Faso a également des répercussions économiques et humanitaires importantes. La région du Sahel, où se situe Arbinda, est déjà confrontée à des problèmes de malnutrition et de pénurie de vivres, et l'insécurité empêche souvent les convois humanitaires d'accéder aux populations les plus vulnérables. Le blocus imposé par les groupes jihadistes aggrave encore davantage la situation.