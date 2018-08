Burger King recrute 40 Saint-Paulois en job dating

<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Vous voulez travailler au futur Burger King de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains ? Rien de plus simple. Une réunion d’information collective et un job dating se dérouleront à Saint-Paul le mercredi 29 août 2018. L’entreprise va embaucher 40 Saint-Paulois pour son enseigne de restauration rapide. (Photo d’archives) L’actuel Quick changera officiellement de nom en octobre prochain. Les recrues saint-pauloises exerceront là-bas les fonctions d’équipiers polyvalents de restauration en contrat de professionnalisation. La Direction de la proximité et de la cohésion sociale (DPCS) porte ce projet grâce à son Service Emploi Formation Insertion (SEFI).

La session de recrutement se tiendra au bureau du DPCS au 25 Rue Flacourt 97460 Étang Saint-Paul le 29 août à 8h30. Un rendez-vous organisé en deux séquences. D’abord avec une présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir. Les entretiens d’embauche débuteront ensuite dans la foulée entre le recruteur et les candidats intéressés.

Un conseil pour eux : soyez opérationnels le plus vite possible. Car, à l’issue du job dating, la formation des équipiers de restauration retenus va commencer début octobre.

Impérativement s’inscrire Attention pour participer à cette session, il faut impérativement s’inscrire avant le lundi 27 août prochain, 16 heures, en contactant la DPCS. Soit par téléphone au 02 62 70 28 20 soit par e-mail en écrivant à Sylvie Acaste ou à Samantha Carpaye (samantha.carpaye@mairie-saintpaul.fr et sylvie.acaste@mairie-saintpaul.fr ). Une vingtaine de personnes s’est déjà inscrite.

Ce recrutement s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’emploi signée le 8 août dernier par le Maire de Saint-Paul, Joseph Sinimalé, le président de la société Burger King, Philippe Lariche, et le directeur de l’agence Pôle Emploi de l’Éperon, Didier Hoarau. Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Paul votait la création de la Charte de l’emploi lors d’une délibération du 19 décembre 2017.

Lutte contre le chômage des jeunes Cet outil innovant se situe dans la continuité des actions impulsées depuis la signature du partenariat avec Pôle Emploi, voté en Conseil municipal le 24 mai 2016 pour la coordination des acteurs dans la lutte contre le chômage. Notamment celui des jeunes et pour le développement de l’Emploi et du territoire.

La commune dispose d’ailleurs du SEFI. Depuis 2015, la DPCS, à travers ce SEFI, multiplie les partenariats avec les acteurs de l’Emploi, de la Formation et de l’Insertion. Et mène plusieurs initiatives : des actions pour soutenir et créer l’emploi et l’activité dans les quartiers, des opérations spécifiques sur les Ateliers et chantiers d’insertion, le recrutement de mission service civique et des conventionnements avec les acteurs de l’emploi notamment.

