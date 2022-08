Courrier des lecteurs Burger King, le roi de la déforestation

Des militant.es d'Extinction Rebellion Réunion ont ciblé ce week end plusieurs publicités de l'entreprise de fast food Burger King afin de dénoncer à la fois la responsabilité de l'entreprise dans la déforestation des grandes forêts d'Amazonie et le matraquage publicitaire agressif de plus en plus présent sur les bords de route de notre île. Par Extinction Rebellion - Publié le Dimanche 7 Août 2022 à 08:27





L'entreprise pointée du doigt par plusieurs études menées par des ONG comme Greenpeace ou Mighty Earth, ne s'engage à arrêter la déforestation que d'ici à 2030 alors que la communauté scientifique alerte depuis des dizaines d'années sur un réchauffement climatique qui va en s'accélérant et qui est aggravé par certaines activités économiques désastreuses.



Ces engagements de la part de la multinationale qui sert plus de 11 millions de personnes par jour sont inacceptables et nous avons donc décidé d'alerter les réunionnais en affichant publiquement, et sur certains de ses propres panneaux publicitaires, la responsabilité de l'entreprise dans l'aggravation du changement climatique qui cause actuellement des vagues de chaleur exceptionnelle dans plusieurs pays du monde.



Aujourd'hui, la déforestation est responsable d'environ 10% des émissions de carbone dans l'atmosphère, sans parler des désastres écologiques qu'elle cause sur la biodiversité en menaçant de espèces telles que le jaguar, le paresseux, ou le tamanoir géant dont les habitats sont progressivement détruits.



En tant que consommateur nous avons tous la possibilité d'agir et de mettre la pression sur ces grandes entreprises en s'engageant à refuser d'acheter leurs produits pour ne pas cautionner les désastres environnementaux induits.



On appelle donc les réunionnais à changer leurs habitudes de consommation et à éviter de consommer chez ces grandes enseignes.



On rappelle également par ce communiqué, l'obligation qu'à le préfet de faire respecter la réglementation nationale en matière de publicité sur l'espace public. En effet, nous avons constaté, en lien avec l'association Paysage de France, que plus de 50% des affichages publicitaires géants sur l'île sont illégaux. Affichages dont se servent les entreprises de fast food pour faire leur promotion morbide.



M. Le préfet, il est temps d'agir et de procéder au démontage des centaines de panneaux déjà signalés par l'association à votre prédecesseur, parti sans accomplir sa mission de manière délibérée.



Vous trouverez ci-joint quelques photos des panneaux publicitaires ciblés



Et vous trouverez ci-dessous plusieurs médias traitant le sujet. Malheureusement, depuis ces 5 dernières annnées l'entreprise n'a pas changé ses pratiques :



* Le monde :

* La Relève et La Peste :

* Konbini :



