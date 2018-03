Justice Burger King de St-André : Un an de prison pour "extorsion" sur les employés du "fast food" Présenté ce matin dans le cadre de la comparution immédiate, Kevin.V devait répondre de "tentative de menaces" envers un employé du Burger King de Saint-André.





Invité à s’expliquer sur le déroulement de la scène par la juge, il dit "mi habite juste derrière, mi lé dans le dur" pour justifier son geste. Selon la déposition du serveur, il s’était d’ailleurs adressé a lui en disant : "Mi sorte prison, mi lé dangereux, mi lé dans le dur". Le prévenu, qui a 9 mentions sur son casier judiciaire et papa depuis le 6 février, a été libéré de prison le 25 janvier 2018. Il a aussi à son actif une condamnation pour évasion lors d’une garde à vue, et cinq mentions pour vol.



Madame le procureur, lors de sa réquisition, insiste "Kevin.V est un symptôme de cette jeunesse, faisant de Saint-André une ville dortoir. Ils veulent faire de la Cressonière, la même réputation que le Port". Elle demande que les faits ne soient plus qualifiés de "tentative de menace" mais de "tentative d’extorsion" ajoutant "il a mis la pression, il y a donc un rapport de force" et demande au final 12 mois de prison avec mandat de dépôt.



Les faits remontent au mercredi 22 janvier à 22h30. Le prévenu s'est présenté au Burger King peu de temps avant la fermeture et a demandé au serveur à manger gratuitement sous peine de représailles. C'est la gérante qui appelle la police à 22h09 ayant peur que Kevin.V ne revienne. Ce qu'il fait à 22h39. Il sera interpellé par la police en flagrant délit.





