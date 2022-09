Communiqué Bulletin info route du week-end

Sur la RN2 à Sainte Marie, dans le cadre des travaux d’aménagement de la BAU en faveur des transports en communs, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la Rivière Sainte Marie et la Ravine Charpentier à partir de 21h ce soir et ce jusqu’à dimanche. Par NP - Publié le Vendredi 9 Septembre 2022 à 15:43

Chantier en cours:



RN1A - St Paul/Cap Lahoussaye - Travaux de nuit



Sur la RN1A à St Paul Cap Lahoussaye, suite des travaux d’aménagement les nuits jusqu’au jeudi 15 septembre inclus. Circulation totalement interdite de 20h à 5h. Déviation par la RN1. Aménagement sécurisé pour les usagers interdits sur la RN1 Route des Tamarins.



RN1A - St Paul - Travaux de création et sécurisation de bandes cyclables



Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre la suite des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye reste fermé mais uniquement dans le sens Nord/Sud et ce pour une durée d’environ 12 mois. La circulation est donc possible dans le sens Sud/Nord avec une interdiction pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus et vitesse limitée à 30 km/h dans la zone. Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.



RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement



Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement du lundi 25 avril au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30. RN2 - St Benoit - Travaux d’aménagement de l'agglomération Sur la RN2 à St Benoit secteur St François, travaux d'aménagement de l'agglomération. Alternat de 8h30 à 15h30 jusqu'au mois de novembre.



RN3 - St Benoît - Travaux de création d'un réseau d'eau potable



Sur la RN3 à St Benoît secteur Bras Fusil, travaux de création d'un réseau d'eau potable du lundi 1er août au lundi 31 octobre. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.



RN3 - St Benoit - Travaux d'aménagement cycles et cheminement piéton



Sur la RN3 à St Benoit entre le GHER et la Confiance, travaux d'aménagement de cycles et cheminement piéton jusqu'au 30 novembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

Chantiers à venir



RN1 - St Pierre/Le Tampon - Travaux de peinture sur échangeurs



Sur les RN1 et RN3 entre L'Etang Salé et les Azalées, travaux de peinture sur échangeurs les nuits du lundi 12 au jeudi 15 septembre inclus. Voie neutralisée de 20h30 à 5h selon les besoins du chantier dans les secteurs des échangeurs Etang Salé et Les Sables, et entre les échangeurs Casernes et Azalées.



RN1 -St Leu Etang Salé/LeTampon St Pierre - Travaux de balayage



Sur la RN1 entre St Leu et l'Etang Salé puis sur la RN3 entre Tampon et St Pierre, travaux de balayage du lundi 12 au vendredi 16 septembre. Voie neutralisée en fonction des besoins du chantier de 8h30 à 15h dans un sens puis dans l'autre.



RN1 - St Paul - Travaux de remplacement de glissières



Sur la RN1 à St Paul au niveau de l'échangeur de l'Ermitage sens S/N, travaux de remplacement de glissières la nuit du mercredi 14 septembre. Bretelle d'insertion fermée sens S/N depuis la RD 101 de 20h à 5h. Déviation par l'échangeur du Barrage.



RN1 - St Leu - Travaux de fauchage manuel en accotement



Sur la RN1 à St Leu Entre échangeur des Colimaçons et celui du Portail, travaux de fauchage manuel en accotement du mardi 13 au vendredi 16 septembre. Neutralisation de la BAU au niveau du chantier mobile de 07h00 à 15h00 dans un sens puis dans l'autre.



RN1 - St Leu/St Pierre - Le Tampon/St Pierre - Travaux de pose de signalisation en TPC



Sur la RN1 des Colimaçons à St Leu à la zone de la ravine Blanche à St Pierre puis sur la RN3 entre Azalées au Tampon et ravine Blanche St Pierre, travaux de pose de signalisation en TPC les nuits du lundi 12 au mercredi 14 septembre. Voie de gauche neutralisée au droit de la zone concernée de 20h à 5h.



RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux de réparation de garde-corps



Sur la RN1 à St Pierre et à St Louis sur le pont de la rivière St Etienne, travaux de réparation de garde-corps la nuit du mardi 13 septembre. Voie de droite neutralisée sens N/S de 20h30 à 5h.



RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement de chaussée



Sur la RN1 à St Paul au niveau de l'échangeur de l'Ermitage, travaux d'aménagement de chaussée la nuit du mardi 13 septembre. Bretelle de sortie fermée dans le sens N/S de 20h à 5h. Déviation par l'échangeur du Barrage.



RN1 - St Paul - Travaux d'aménagement de chaussée



Sur la RN1 à Saint Paul au niveau de l’échangeur de l’Eperon, pour permettre des travaux d’aménagement de chaussée, la bretelle de sortie dans le sens Nord/Sud sera fermée à la circulation de 20h à 5h les nuits des lundi 12 et jeudi 15 septembre. Une déviation sera mise en place par la RN1 échangeur de l’Ermitage. L’accès à la RD 10 en direction de Saint Gilles les bains sera dévié par le parking de co-voiturage pour les usagers venant du Sud et de Saint Gilles les Hauts.



RN2 - Ste Suzanne - Travaux de nettoyage TPC



Sur la RN2 à Ste Suzanne entre la Marine et Ste Vivienne, travaux de nettoyage du TPC les nuits du lundi 12 au vendredi 16 septembre. Voie de gauche neutralisée dans les deux sens de 20h à 5h.



RN2 - St Denis/St Benoit - Travaux de balayage mécanique



Sur la RN2 du Chaudron à St Denis à Franche Terre Ste Suzanne puis de Paniandy Bras Panon à Bourbier St Benoit, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 12 au vendredi 16 septembre. Voie neutralisée selon les besoins dans un sens puis dans l'autre de 20h à 5h.



RN2 - St André - Travaux de réalisation de tranchée réseau NTIC



Sur la RN2 à St André au niveau de l'échangeur de la Balance, travaux de réalisation de tranchée pour réseau NTIC les nuits du lundi 12 au vendredi 16 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens N/E de 20h à 5h.

Evénements :





RN1/RN2 - St Denis - Fermeture du Barachois



Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé le dimanche 11 septembre de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.



RN1A/RN2001 - Etang Salé/Les Avirons/Saint Leu - Procession de la Salette



Sur la RN1A, communes de l’Etang Salé, Les Avirons, et Saint Leu, dans le cadre de la manifestation religieuse « Procession de la Salette », la route sera totalement fermée à la circulation du samedi 10 septembre à 19h, jusqu’au dimanche 11 à 6h, entre le carrefour RN1/RD11 et le giratoire Rotary. Par ailleurs, dans la soirée du samedi 10 septembre, sur la RN2001, à Saint Louis et l’Etang Salé, pour sécuriser un pèlerinage, la circulation sera interdite de 19h à 23h30 entre Le Gol et le Pont Mathurin.



RN2 St Joseph - Festiv'Yab



Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre le bon déroulement de la braderie commerciale « festiv’Yab », la circulation sera interdite dans le centre-ville, le dimanche 11 septembre de 9h à 18h, et le dimanche 18, de 13h à 18h. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN1002. Pendant toute la période de la manifestation, du vendredi 9 au dimanche 18 septembre, il est conseillé aux usagers de privilégier la RN1002 pour leur déplacement.



