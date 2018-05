Bug cartes grises: L'Etat obligé d'indemniser les automobilistes

Depuis quelques mois, l'obtention d'une carte de grise ne se fait plus qu'uniquement en ligne, sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés, (ANTS). De nombreux usagers ont été victimes d'importants bugs informatiques, qui leur ont ainsi empêché d'obtenir leur carte grise en temps et en heure.



Au total, ce sont des milliers d'automobilistes concernés. Grand nombre d'entre eux ont déposé des plaintes contre l'Etat, qui a déjà été plusieurs fois condamné.



En effet, "le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, dans le Var, enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer sans délai à M. Loïc B. un certificat d’immatriculation provisoire valable jusqu’à l’intervention d’un certificat d’immatriculation définitif et condamne l’Etat à verser 1 000 euros au plaignant à titre d’indemnisation", comme le souligne Le Parisien. Et cet automobiliste est loin d'être un cas isolé.



Le Ministre de l'Intérieur a déclaré au Parisien que le problème devrait être résolu d'ici l'été.