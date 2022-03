A la Une . Budget primitif 2022 : Bachil Valy veut "passer à l’offensive"

Ce jeudi soir, le conseil municipal de l’Entre-Deux devait voter ses comptes et son budget primitif pour cette année 2022. Après deux années "de résistance et de résilience", la commune rurale veut "passer à l’offensive pour réussir son rebond", se félicite Bachil Valy. Outre l’aménagement d’un skate-park et de l’entrée de ville, le maire jette les bases de son programme alimentaire territorial et de son Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Par Prisca Bigot - Publié le Jeudi 31 Mars 2022 à 17:06

"Un budget global qui s’élève à un peu plus de 21,5 millions d’euros et cela sans augmenter les impôts locaux pour la 21ème année consécutive". La commune de l’Entre-Deux n’aura pas trop à se serrer la ceinture pour réaliser ses projets cette année. Le résultat cumulé de l’exercice 2021 fait apparaitre un excédent global de plus de 4 millions d’euros.



Elle peut également compter sur le "plein boom" des dispositifs financés par l’Europe, l’Etat, ou encore les grandes collectivités locales. Petites villes de demain, Avenir Mobilité Montagnes, Agenda rural, Fonds exceptionnel d’investissement… "nous arrivons quand même à des opérations financées à 91,5%", souligne Bachil Valy.



La création d'un skate-park, l’aménagement de l’entrée de ville, la création d’une Maison France Services pour un meilleur accueil et l'accompagnement des familles ou encore les aménagements des voiries de Bras Long devront notamment voir le jour cette année, pour 9 millions d’euros.



L’idée de téléphérique mise dans les tiroirs



Les études pour le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) et les concertations pour le Plan Alimentaire, les deux grands projets phares de cette mandature, sont toujours en cours. La ville dispose de 4.000 hectares qu’elle souhaite ainsi mettre à disposition des agriculteurs, avec pour but, à terme, que les 45 millions de repas servis dans les différents établissements scolaires à La Réunion proviennent de cultures locales. Les études terminées préconisent de créer une société coopérative d'intérêt collectif (Scic).



Après deux années de crise sanitaire, le maire de l’Entre-Deux a donc revu ses priorités. L’idée d’un téléphérique a ainsi été abandonnée pour des projets liés à la sécurité de la population, la création d’emplois, la solidarité et l’animation au sein du territoire. Au mois de juillet prochain se tiendra ainsi la traditionnelle fête du Choka et un pôle "jeune" au travers du CCAS sera lancé.



Si dans son rapport d’observations sur les exercices 2016 et suivants, la Chambre Régionale des Comptes reconnaît "une gestion saine de la commune", elle recommande tout de même de porter une attention particulière à l'équilibre financier.



Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 11,68%. Elles s’expliquent par l’augmentation notamment de la charge de personnel en raison de la baisse des contrats aidés, précise le maire. Côté endettement, même si la commune n’ a pas fait de prêt depuis trois ans, mis à part des prêts relais, elle soldera dans 7 ans ceux contractés auparavant. La CRC a comptabilisé 18 emprunts à taux fixe actifs en 2020 dont deux extinctions.



