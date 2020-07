Budget européen : Les territoires d'outre-mer parmi les principaux bénéficiaires

Ces fonds sont censés permettre de répondre aux principaux enjeux en Outre-mer, notamment par le financement de rénovation des réseaux d’eaux et d’assainissement, la mise aux normes parasismiques des bâtiments, la lutte contre le décrochage scolaire et l'illettrisme, le soutien à la décarbonisation et la R&D des entreprises.

À noter également que pour la première fois dans l'histoire européenne, le budget est lié aux objectifs climatiques, puisqu'aucun projet qui dégrade le climat ne peut être soutenu et 30% des fonds sont réservés pour la transition écologique.



"Les avancées obtenues cette nuit par le Président de la République (...) permettent d’y assurer une reprise économique durable, en conciliant croissance et préservation de l’environnement", a réagi Sébastien Lecornu. "Cela constitue une première étape dans la déclinaison des plans de relance par territoire et c’est historique."



"En tant que Président de la Commission Regi, je salue le maintien des co-financements au niveau que nous avions demandé et le soutien confirmé aux régions les moins développées et aux Régions ultrapériphériques", avait de son côté commenté Younous Omarjee hier matin. "Nous espérions un mff (budget de long terme, ndlr) plus ambitieux pour la Cohésion", soulignait tout de même le député européen.

Un accord sur le plan de relance a été obtenu cette nuit au Conseil européen, après quatre jours (et quatre nuits) de négociations. Le budget de l’Union européenne pour la période 2021–2027 est porté à 1 074 milliards d’euros et un plan de relance de 750 milliards d’euros a été décidé pour soutenir l’économie, en proie à une récession historique. Dans ce fonds, 390 milliards d’euros seront alloués aux États les plus frappés par la pandémie en subventions.Selon le ministère des Outre-mer, les demandes spécifiques pour les territoires d’outre-mer ont été entendues et actées. "Des avancées majeures" sont saluées, puisqu'ils figurent parmi les principaux bénéficiaires du budget de l’UE."L’allocation spécifique pour les régions ultra-périphériques – La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Martin –, qui vise à compenser les surcoûts liés à l’ultra-périphéricité (par exemple l’aide au coût du fret pour les entreprises ultramarines) est augmentée de 33%, soit un montant total de 1 928 millions d’euros pour l’ensemble des régions ultra-périphériques contre 1 400 millions d’euros dans le précédent compromis", indique le ministère."Afin de soutenir la relance économique en Outre-mer, le taux de co-financement maximal des projets a été maintenu à 85%, comme pour la précédente génération (alors que la proposition initiale, soumise à négociation, abaissait ce taux à 70%)", est-il précisé. Ce qui signifie que l’Europe pourra financer très majoritairement les projets dans les DROM (par exemple des infrastructures), à hauteur de 85% du montant total éligible.