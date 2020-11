Budget en hausse pour l'immigration...comme un appel d' air!

Petit à petit, Macron affine son duel avec Marine en 2022.

Comme sûr et certain de la configuration attendue...



Le sentiment parfois, que les nationaux défavorisés soient moins considérés que les immigrés se confirme...

Les Français pauvres, les plus pauvres sont relégués à la politique des territoires, des collectivités dans leurs actions sociales...en gros dans les Mairies, parfois avec de maigres ressources budgétaires.

Combien de SDF dorment dans la rue faute de places dans les abris de nuit, le SAMU social saturé et tenu par des associations. Les personnes concernées sans moyens de le joindre seulement pour se signaler.

Perso, j' en connais plus d'un.



Les immigrés sont hissés au niveau d'une politique nationale au niveau de l' État...les crédits alloués sont sous la coupe de l' État qui abonde selon son gré et avec l' approbation des députés dits nationaux.

C'est là, toute la différence..

Chacun appréciera.



La preuve aussi que l' Etat n' entend pas abandonner sa politique d' immigration massive, en résonnance avec ce que dit le Pape. "Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais", semble dire ce dernier. Jadis bon curé de campagne, fort en parole et qui n'hésite pas à donner du gosier sur le sujet.



Comme pour le Covid, on abonde en crédits, craignant le pire. Sauf que là, il n'y a pas de l'impréparation. Tout semble programmé, comme dans un rendez-vous d' affinité et pour se plaire au mieux.

Quelles belles perspectives !



La France est un pays formidable !

Il te faut un papier pour sortir de chez toi, mais tu rentres dans le pays sans papiers si t' es étranger.



Immigration : les députés votent un budget en hausse.



Nb. On vote même le budget de l' immigration avant le budget des Outre-mer, renvoyé à samedi.