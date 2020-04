International Budget de l'UE: L'Allemagne prête à une contribution plus importante assure Angela Merkel en raison du covid-19

C'est une main tendue de l'Allemagne envers ses partenaires européens, durement touchés par l'épidémie de coronavirus. Sa chancelière, Angela Merkel, a annoncé ce jeudi que son pays "dans un esprit de solidarité", contribuera d'une manière "plus importante" au budget européen en raison de la crise sanitaire.



La chancelière, qui s'est exprimé ce jeudi avant les députés allemands, s'est en effet prononcé pour un plan européen de relance économique "pour soutenir la reprise au cours des deux prochaines années". Comme l'a précisé Angela Merkel, cette contribution sera néanmoins limitée dans le temps. En début de semaine, elle avait expliqué que le budget de l'Union pourrait être augmenté dans les années suivant immédiatement la pandémie afin d'endiguer les conséquences économiques et sociales dues au Covid-19 mais que s'agissant d'une mutualisation des dettes nationales, cela était exclu pour le moment.



Pour Angela Merkel, cela obligerait à opérer des changements dans les traités européens, ce qui demanderait du temps. Elle estime cependant qu'un tel programme peut cependant être pensé dans le cadre du budget européen, "qui a fait ses preuves depuis des décennies pour les tâches communes dans l'UE". Nicolas Payet Lu 98 fois







