Budget: St-Louis sort la tête de l'eau

St-Louis sort la tête de l’eau et lève ainsi le contrôle de ses budgets par la préfecture. La Chambre régionale des comptes a lundi constaté "que les mesures de redressement prises par la commune pour résorber entièrement son déficit sont suffisantes".



Le 10 avril dernier, la commune a voté le compte administratif 2018 avec excédent de 389 268 euros sur le résultat global. Le budget primitif 2018 a également été arrêté en équilibre.



Les contrôles opérés le gendarme financier " n’ont pas révélé d’anomalies significatives".



Sur le budget primitif 2019, se pose toutefois la question du plan de titularisation avec la création de 565 postes d’agents titulaires à temps partiel. Si la mairie "estime que ce plan générera des économies estimées à 165 900 euros en rythme annuel, la chambre reste réservée sur cette évaluation au vu de son caractère hypothétique".



"La situation budgétaire de la commune reste toutefois fragile", conclut le rapport.



Une bonne nouvelle pour Patrick Malet. "La chambre confirme que les mesures prises par la ville lui ont permis de résorber le déficit et d’acter un budget en équilibre", se félicite l’édile dans un communiqué. "C’est une véritable satisfaction pour nous, car cet avis est le résultat de l’engagement que nous avons pris en 2014 auprès des Saint-Louisiens de résorber ce déficit et de leur assurer une collectivité où la bonne gestion des derniers publics restera une règle incontournable".