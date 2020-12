Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Budget Primitif 2021 : Assemblée Plénière du 16 décembre 2020

UN BUDGET DE PRÈS DE 900 MILLIONS POUR LES RÉUNIONNAIS, L’EMPLOI, LA CULTURE, LE SPORT, LES JEUNES, L’ÉCOLOGIE + DE 780 MILLIONS

pour le Plan de Relance Régional Local Lé Vital au service de notre île + DE 780 MILLIONSpour le Plan de Relance Régional Local Lé Vital au service de notre île



l’Assemblée plénière du 16 décembre 2020 - Région Réunion

à partir de 9h30 l’Assemblée plénière du 16 décembre 2020 - Région Réunionà partir de 9h30

PRÉAMBULE

Le budget primitif 2021 du Conseil Régional constitue la traduction financière des orientations budgétaires débattues le 25 novembre par les élus en Séance Plénière.



Le budget 2021 a été élaboré dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire qui affecte de nombreux secteurs économiques pour permettre de répondre à une situation d’urgence.



Le budget 2021 présenté par la majorité régionale est le fruit d’une concertation avec les acteurs économiques locaux, les communes et les EPCI, les partenaires institutionnels au niveau national et européen.



Le Budget 2021 confirme ainsi :

➜ le renforcement du plan de relance régional avec la continuité des mesures et dispositifs de sauvegarde de l’économie,

➜ la réalisation d’un haut niveau d’investissement à travers la commande publique dans toute l’île.



L’action engagée par la collectivité régionale, le déploiement des différents mesures et dispositifs de soutien en direction des associations et des familles pour le volet Solidarité, en direction des jeunes en formation et parcours d’études, en direction des secteurs économiques, sportifs, des artistes et acteurs culturels, en direction enfin des communes et EPCI est rendu possible du fait de la bonne gestion financière de la collectivité.

La bonne gestion financière permet à la collectivité de porter un plan de relance régional avec la solidarité nationale et européenne. Le Président du Conseil Régional, Didier Robert, a proposé de maintenir une politique volontariste d’investissement. Cette stratégie se traduit par une hausse de la section d’investissement de + 18 %, soit 74 M€ de plus qu’en 2020.

➜ Cela s’ajoutera aux autres instruments financiers mobilisés pour le Plan de Relance (REACT UE, les POE, France Relance…).

Pour la mise en oeuvre opérationnelle de ce plan régional, le Président a fait le choix d’une déclinaison délibéremment territorialisée et concertée. C’est une concertation partenariale qui a été ainsi initiée par le Président du Conseil Régional afin de mettre en place une ingénierie technique et financière pour un accompagnement adapté des EPCI et communes.

➜ Ce budget primitif 2021 présente une déclinaison opérationnelle du plan de relance régional au sein de chaque pilier et concerne tous les secteurs : l’éducation, la formation, l’économie, l’égalité des chances, le sport, la culture, le développement durable …

LE BUDGET 2021 PRÉSENTÉ À L’ASSEMBLÉE S’ARTICULE AUTOUR DE 3 PRIORITÉS :

➜ Un nouvel élan, une impulsion pour accompagner le dynamisme économique :

= La hausse de la section d’investissement de 74 M€ soit +18%

➜ La sauvegarde de l’emploi local et le soutien ciblé aux entreprises

= Un plan de relance régional concerté doté de 786 M€

➜ Un respect des engagements de la mandature

= Une traduction du plan de relance au sein des 7 piliers de la mandature.

I/ Un nouvel élan, une impulsion pour accompagner le dynamisme économique local

= La hausse de la section d’investissement de 74 M€ soit +18%



II/ La sauvegarde de l’emploi local et le soutien ciblé aux entreprises

= Un plan de relance régional concerté doté de 786 M€



III/ Un respect des engagements de la mandature

