Budget (PLF) 2023 : Nathalie Bassire présente les amendements qu'elle défendra

Le communiqué :



Dans le cadre du Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2023, j’ai déposé avec mon groupe « Liberté, Indépendants, Outre-Mer & Territoires » et cosigné plusieurs dizaines d’amendements visant à défendre et protéger nos familles et nos entreprises.



Voici ceux que je défendrai plus particulièrement à l’Assemblée Nationale :



- une hausse des plafonds du quotient familial afin d’accorder un coup de pouce fiscal aux Familles dans un contexte de forte inflation ;



- face à la cherté de la vie en outre-mer, je réitère ma demande d’étendre le régime actuellement applicable à la Guyane et à Mayotte



- où la TVA ne s’applique pas - à la Guadeloupe, à La Martinique et à la Réunion, au moins pour les produits de première nécessité (TVA à 0%) ;



- pour tenir compte des crises sanitaire, sociale et internationale depuis 3 ans, et afin de relancer le BTP, je souhaite proroger les dispositifs de défiscalisation « Denormandie » de 2023 à 2025 afin de soutenir les investissements locatifs dans l’ancien.



De manière analogue, pour les constructions neuves, je demande à proroger le dispositif Pinel notamment dans son volet Outre-Mer (maintien des taux actuels en lieu et place d’une diminution en 2023).



Mon vote sur le PLF 2023 sera notamment conditionné à la position du gouvernement sur ces amendements.