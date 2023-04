Budget Initiative Citoyenne (BIC) du Département de La Réunion : les projets lauréats

La 1ère campagne arrive à son terme !



Un grand bravo aux projets retenus ! dans les domaines de :

l'Alimentation,

la Biodiversité,

la Mobilité/Gestion des déchets/Energies,

l'économie circulaire,

la vie chère

Pour rappel :

Le Département lance son premier Budget d'Initiative Citoyen (BIC) : https://www.departement974.fr/actualite/departement-lance-son-premier-budget-dinitiative-citoyen-bic-2022

Budget d'Initiative Citoyenne - Votons pour nos projets préférés : https://www.departement974.fr/actualite/bic-budget-dinitiative-citoyenne-votons-pour-nos-projets-preferes-cloture-2023

Avec vous, construisons des projets citoyens !

Budget Initiative Citoyenne (BIC) du Département de La RéunionMerci pour votre participation sur les différentes étapes : le dépôt des projets (du 31 octobre au 27 novembre 2022) et l'appel aux votes (du 15 février au 22 mars 2023).Pour rapprocher le citoyen de la collectivité départementale et l’impliquer dans la construction des politiques publiques, le Département a créé son BIC (Budget d'Initiative Citoyen) sur deux thématiques primordiales pour le quotidien des Réunionnais, et pour leur avenir : la lutte contre la vie chère et la transition écologique et solidaire.