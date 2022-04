A la Une . Budget : Croire & Oser boycottera les conseils de Ste-Suzanne et de la Cinor

Fidèle à la ligne de "rupture" de leur parti, les élus de Croire & Oser siégeant aussi bien au conseil municipal de Sainte-Suzanne qu'à la Cinor ont décidé de boycotter les votes des budgets des deux collectivités, qui interviendront cette semaine. Ils souhaitent ainsi à travers leur action marquer leur désapprobation sur la politique menée par le "président-maire" de la Cinor et de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, à qui les élus du PCO reprochent un manque de transparence sur divers projets menés aussi bien par ce dernier au sein de l'intercommunalité que dans sa commune. Par SI - Publié le Lundi 4 Avril 2022 à 18:56





Sur le vote du budget primitif de la commune attendu ce mardi, ce dernier regrette "l'absence de programmation" de la majorité municipale sur divers chantiers, que ce soit sur le programme de réfection des écoles ou des cases de quartier. "Et nou parle mêm pa de vendredi soir ou apré 2 coups de pluie, Sainte-Suzanne ou té peu prend' un canot et au moin si na poin de piscine koté Lo Rwa Kaf, ben na un piscine en centre-ville", moukate Alek qui ne comprend toujours pas "l'absence de réaction" de la majorité municipale sur son "manque d'anticipation" concernant les travaux GEMAPI à réaliser, la commune étant soumise à des inondations lors des forts épisodes d'intempéries.



Outre la mairie de Sainte-Suzanne, le PCO ne participera également pas au vote du budget de la Cinor, dénonçant une mauvaise gestion des finances de la collectivité. "Depuis 2020, nous interpellons sur l'épargne nette qui ne cesse de fondre comme neige au soleil mais aussi sur les pertes d'exploitation que nous allons engranger avec des investissements comme le téléphérique, déjà tombé trois fois en panne en même pas deux semaines, et peut-être d'autres projets qui en sont pas dans l'intérêt des habitants du territoire Nord : quid du développement économique, quid des questions d'inondations, quid des capacités de transport, ousa i lé le fameux tram TAO ?"

