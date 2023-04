Revenir à la Rubrique CIVIS Budget CIVIS 2023





La CIVIS s’est en effet engagée à développer son territoire, à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens et à offrir des services accessibles à la population.



Attentive à la baisse significative du pouvoir d’achat de ses administrés, la CIVIS a choisi une fois de plus de ne pas augmenter la fiscalité des ménages et des entreprises.



Pour 2023, c’est donc plus de 327 millions d’euros que la CIVIS a inscrit à son budget, dont 94 millions pour les budgets annexes affectés à la gestion de l’eau, de l’assainissement et de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).



Un budget ambitieux et volontariste pour agir au quotidien tout en préparant l’avenir.



Le budget 2023 s’inscrit dans un contexte économique difficile comme évoqué lors du débat des orientation budgétaires. Pour l’exercice 2023, la CIVIS disposera d’un budget global (principal et annexes) de 327 538 803.46 €.



Il est en diminution de 10.47 % par rapport à celui de 2022. Cette diminution est surtout due à une diminution de la section d’investissement qui intègre en 2022 des écritures comptables de réaménagement de la dette.



L’exercice 2023 est marqué par : Des dépenses de fonctionnement contraintes,

Une forte évolution des taux d’intérêt et par conséquent des charges y afférentes,

Un produit fiscal plus dynamique du fait de la TEOM et du de la fraction de TVA,

Une anticipation d’une perte d’éligibilité du FPIC,

Une section d’investissement en baisse,

